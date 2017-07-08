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«Челси» объявил о трансфере Рюдигера
09.07.2017 18:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Ромы» Антонио Рюдигер перешел в «Челси».
Футболист подписал с «пенсионерами» контракт на пять лет.
Как сообщает Transfermarkt, сумма трансфера 24-летнего защитника сборной Германии составила 35 миллионов евро.
Фото: официальный сайт «Челси»
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Защитник «Ромы» Антонио Рюдигер перешел в «Челси».
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