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Майк Кинэн: «Малкин точно попал бы в топ-100, если бы в НХЛ выбирали лучших за все столетие»

09.07.2017 19:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн поделился мнением об игре нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в прошедшем сезоне.

Евгений Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, но «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному хоккеисту плей-офф – снова получил Сидни Кросби. На ваш взгляд, это справедливо?

– К сожалению, я смотрел недостаточно матчей плей-офф, чтобы вынести какое-то суждение на этот счет. Всегда хватает споров по поводу того, кто выигрывает различные награды, – как «Конн Смайт», так и «Харт Трофи», который завоевал Макдэвид.

– Малкин уже трижды завоевывал Кубок Стэнли. Как отнеслись к его невключению в список 100 лучших игроков НХЛ всех времен в начале этого года?

– На мой взгляд, нескольких хоккеистов неоправданно забыли. Возможно, это связано с тем, что отбирали определенное количество представителей каждого десятилетия. Однако если бы выбирали лучших за все столетие, Евгений обязательно попал бы в топ-100, – сказал Кинэн. 

НХЛ не включила Малкина в топ-100. Они издеваются?

 
 
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Главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн поделился мнением об игре нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в прошедшем сезоне.

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