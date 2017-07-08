Майк Кинэн: «Малкин точно попал бы в топ-100, если бы в НХЛ выбирали лучших за все столетие»

Главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн поделился мнением об игре нападающего Евгения Малкина в прошедшем сезоне.

– стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, но «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному хоккеисту плей-офф – снова получил . На ваш взгляд, это справедливо?

– К сожалению, я смотрел недостаточно матчей плей-офф, чтобы вынести какое-то суждение на этот счет. Всегда хватает споров по поводу того, кто выигрывает различные награды, – как «Конн Смайт», так и «Харт Трофи», который завоевал Макдэвид.

– Малкин уже трижды завоевывал Кубок Стэнли. Как отнеслись к его невключению в список 100 лучших игроков всех времен в начале этого года?

– На мой взгляд, нескольких хоккеистов неоправданно забыли. Возможно, это связано с тем, что отбирали определенное количество представителей каждого десятилетия. Однако если бы выбирали лучших за все столетие, Евгений обязательно попал бы в топ-100, – сказал Кинэн.

НХЛ не включила Малкина в топ-100. Они издеваются?