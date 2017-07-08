Владимир Журавель: «Слухи о БАТЭ? Не считаю нужным сейчас говорить о чем-то, кроме старта команды в Лиге Европы»

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель в беседе с корреспондентом «ПБ» выказал оптимизм относительно функциональной и психологической готовности команды к поединкам 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с австрийским «Альтахом».

«С учетом кубкового матча в Сморгони одержали на внутреннем фронте две кряду крупные победы. Поэтому готовимся к еврокубковому старту на позитиве и в боевом настрое. Лазарет практически опустел, и это, конечно, радует. Аврамия уже сыграл в Кубке. Гаврилович тренируется в общей группе, хотя о его участии в гостевом матче с «Рейндорфом» разговор не идет. Травмированным остается только Борисов.

– Информационное поле взорвали слухи о вашем возможном переходе в БАТЭ. Упоминается даже фамилия потенциального нового рулевого брестского «Динамо» – поляк Мацей Бартошек ...

– Не считаю нужным сейчас говорить о чем-то, кроме старта команды в Лиге Европы. Тем более не хочу комментировать слухи о себе. Всегда открыт для общения, но сейчас не вижу оснований для беспочвенного разговора, – сказал Журавель.