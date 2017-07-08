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Владимир Журавель: «Слухи о БАТЭ? Не считаю нужным сейчас говорить о чем-то, кроме старта команды в Лиге Европы»
09.07.2017 19:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель в беседе с корреспондентом «ПБ» выказал оптимизм относительно функциональной и психологической готовности команды к поединкам 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с австрийским «Альтахом».
«С учетом кубкового матча в Сморгони одержали на внутреннем фронте две кряду крупные победы. Поэтому готовимся к еврокубковому старту на позитиве и в боевом настрое. Лазарет практически опустел, и это, конечно, радует. Аврамия уже сыграл в Кубке. Гаврилович тренируется в общей группе, хотя о его участии в гостевом матче с «Рейндорфом» разговор не идет. Травмированным остается только Борисов.
– Информационное поле взорвали
– Не считаю нужным сейчас говорить о чем-то, кроме старта команды в Лиге Европы. Тем более не хочу комментировать слухи о себе. Всегда открыт для общения, но сейчас не вижу оснований для беспочвенного разговора, – сказал Журавель.
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Владимир Журавель: «Слухи о БАТЭ? Не считаю нужным сейчас говорить о чем-то, кроме старта команды в Лиге Европы»
Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель в беседе с корреспондентом «ПБ» выказал оптимизм относительно функциональной и психологической готовности...
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