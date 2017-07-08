«Тур де Франс». 9-й этап. Уран одержал победу, Фрум – 3-й, Ару – 5-й, Кириенко – 135-й

Сегодня состоялся девятый этап многодневки «Тур де Франс». Гонщики проехали высокогорный маршрут с тремя подъемами высшей категории – Коль де ла Биш (средний градиент – 9%, максимальный – 16%), Гран Коломбье (9,5% и 22%) и Мон дю Ша (10,3% и 15%).

Победу одержал колумбиец Ригоберто Уран, Кристофер Фрум финишировал третьим и остался лидером общего зачета.

«Тур де Франс»

9-й этап

Нантюа – Шамбери, Франция

181,5 км

Профиль / Карта

1. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 5.07,22

2. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – то же время

3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)

4. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)

5. Фабио Ару (Италия, «Астана»)

6. Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)

7. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) – 1,15

8. Микель Ланда (Испания, Sky)

9. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors)

10. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)

11. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...

20. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 4,19...

135. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 36,11

Герейнт Томас (Великобритания, Sky), Ричи Порт (Австралия, BMC) – не финишировали.

Общий зачет



1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 38.26,32

2. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,14

3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,47

4. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 1,01

5. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 1,33

6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 1,40

7. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 1,58

8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,09

9. Микель Ланда (Испания, Sky) – 3,02

10. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) – 3,49...

12. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 5,15...

21. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 14,11...

143. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 1:23,34