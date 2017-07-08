ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Тур де Франс». 9-й этап. Уран одержал победу, Фрум – 3-й, Ару – 5-й, Кириенко – 135-й

09.07.2017 19:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня состоялся девятый этап многодневки «Тур де Франс». Гонщики проехали высокогорный маршрут с тремя подъемами высшей категории – Коль де ла Биш (средний градиент – 9%, максимальный – 16%), Гран Коломбье (9,5% и 22%) и Мон дю Ша (10,3% и 15%). 

Победу одержал колумбиец Ригоберто Уран, Кристофер Фрум финишировал третьим и остался лидером общего зачета.

«Тур де Франс»

9-й этап

Нантюа – Шамбери, Франция

181,5 км

Профиль/Карта

1. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 5.07,22
2. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – то же время
3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)
4. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)
5. Фабио Ару (Италия, «Астана»)
6. Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)
7. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) – 1,15
8. Микель Ланда (Испания, Sky)
9. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors)
10. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
11. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...
20. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 4,19...
135. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 36,11

Герейнт Томас (Великобритания, Sky), Ричи Порт (Австралия, BMC) – не финишировали.

Общий зачет

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 38.26,32
2. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,14
3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,47
4. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 1,01
5. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 1,33
6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 1,40
7. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 1,58
8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,09
9. Микель Ланда (Испания, Sky) – 3,02
10. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) – 3,49...
12. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 5,15...
21. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 14,11...
143. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 1:23,34

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня состоялся девятый этап многодневки «Тур де Франс».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Майк Кинэн: «Малкин точно попал бы в топ-100, если бы в НХЛ выбирали лучших за все столетие»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика