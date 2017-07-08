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«Тур де Франс». 9-й этап. Уран одержал победу, Фрум – 3-й, Ару – 5-й, Кириенко – 135-й
09.07.2017 19:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоялся девятый этап многодневки «Тур де Франс». Гонщики проехали высокогорный маршрут с тремя подъемами высшей категории – Коль де ла Биш (средний градиент – 9%, максимальный – 16%), Гран Коломбье (9,5% и 22%) и Мон дю Ша (10,3% и 15%).
Победу одержал колумбиец Ригоберто Уран, Кристофер Фрум финишировал третьим и остался лидером общего зачета.
«Тур де Франс»
9-й этап
Нантюа – Шамбери, Франция
181,5 км
1. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 5.07,22
Герейнт Томас (Великобритания, Sky), Ричи Порт (Австралия, BMC) – не финишировали.
Общий зачет
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 38.26,32
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Сегодня состоялся девятый этап многодневки «Тур де Франс».
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