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Гран-при Австрии. Гонка. Боттас выиграл, Феттель – второй, Риккардо – третий
09.07.2017 16:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Гран-при Австрии
Ред Булл Ринг, Шпильберг
9 июля 2017 года
Гонка
1. Валттери Боттас («Мерседес») – 70 кругов
2. Себастьян Феттель («Феррари») +0,658
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +6,012
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7,430
5. Кими Райкконен («Феррари») +20,370
6. Ромен Грожан («Хаас») +1.13,160
7. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг
8. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1 круг
9. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг
10. Ланс Стролл («Уильямс») +1 круг
11. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
12. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг
13. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
14. Паскаль Верляйн («Заубер») +1 круг
15. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга
16. Даниил Квят («Торо Россо») +3 круга
Сходы
Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)
Кевин Магнуссен («Хаас»)
Фернандо Алонсо («Макларен»)
Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
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Гран-при АвстрииРед Булл Ринг, Шпильберг9 июля 2017 годаГонка 1.
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