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Уимблдон. 1/8 финала. Кузнецова сыграет с Радванской, Халеп – с Азаренко
09.07.2017 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
За выход в четвертьфинал «Уимблдона» первая ракетка России Светлана Кузнецова сыграет с Агнешкой Радванской.
Уимблдон
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертый круг
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За выход в четвертьфинал «Уимблдона» первая ракетка России Светлана Кузнецова сыграет с Агнешкой Радванской.
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