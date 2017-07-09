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Уимблдон. 1/8 финала. Кузнецова сыграет с Радванской, Халеп – с Азаренко

09.07.2017 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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За выход в четвертьфинал «Уимблдона» первая ракетка России Светлана Кузнецова сыграет с Агнешкой Радванской.

Уимблдон

Лондон, Великобритания

3 – 16 июля 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертый круг

Агнешка Радванска (Польша)  Светлана Кузнецова (Россия)
Дата проведения
10 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Анжелик Кербер (Германия)  Гарбинье Мугуруса (Испания)
Дата проведения
10 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Виктория Азаренко (Беларусь)  Симона Халеп (Румыния)
Дата проведения
10 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Алена Остапенко (Латвия)  Элина Свитолина (Украина)
Дата проведения
10 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Коко Вандевей (США)  Каролин Возняцки (Дания)
Дата проведения
10 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Йоханна Конта (Великобритания)  Каролин Гарсия (Франция)
Дата проведения
10 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Ана Конюх (Хорватия)  Винус Уильямс (США)
Дата проведения
10 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Магдалена Рыбарикова (Словакия)  Петра Мартич (Хорватия)
Дата проведения
10 июля, 11.30
Онлайн матча

 

 
 
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За выход в четвертьфинал «Уимблдона» первая ракетка России Светлана Кузнецова сыграет с Агнешкой Радванской.

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