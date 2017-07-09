ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Германии изъяли из продажи комиксы про Астерикса и Обеликса из-за пропаганды допинга

09.07.2017 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В Германии изъяли из продажи комиксы про Астерикса и Обеликса из-за пропаганды допинга.

Немецкое антидопинговое агентство посчитало, что волшебное зелье, которое пьют герои комикса для того, чтобы стать сильнее, является аналогом допинга в спорте. 

Агентство считает, что «прославление в комиксах такого вещества, которое без побочных эффектов позволяет побеждать» вредит молодому поколению.

Издательство, выпускающее комиксы, пока не знает, какими будут новые «чистые от допинга» истории об известных галлах.

Отметим, что комиксы об Астериксе и Обеликсе, придуманные французом Рене Госини, выпускаются с 1959 года.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Германии изъяли из продажи комиксы про Астерикса и Обеликса из-за пропаганды допинга.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Денис Шунто: «Не сомневаюсь, что во втором круге состав команды будет интереснее, чем в первом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика