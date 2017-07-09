В Германии изъяли из продажи комиксы про Астерикса и Обеликса из-за пропаганды допинга.

Немецкое антидопинговое агентство посчитало, что волшебное зелье, которое пьют герои комикса для того, чтобы стать сильнее, является аналогом допинга в спорте.

Агентство считает, что «прославление в комиксах такого вещества, которое без побочных эффектов позволяет побеждать» вредит молодому поколению.

Издательство, выпускающее комиксы, пока не знает, какими будут новые «чистые от допинга» истории об известных галлах.

Отметим, что комиксы об Астериксе и Обеликсе, придуманные французом Рене Госини, выпускаются с 1959 года.