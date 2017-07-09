МИНСК, 9 июн — Sputnik. Неудачи преследовали экипажи "МАЗ-СПОРТавто" на протяжении второго этапа ралли-рейда "Шелковый путь", который прошел в воскресенье, сообщила пресс-служба команды.

В ходе второго СУ, проходившего между российскими городами Чебоксары и Уфа, два их трех МАЗов столкнулись с проблемами. Уверенно начавший ралли экипаж Вязовича на втором этапе одно время даже лидировал, однако незадолго перед финишем в машине сломалось сцепление. Экипаж потратил на устранение поломки около часа и в итоге финишировал 12-м.

МАЗ Алексея Вишневского при объезде застрявшей машины перевернулся. На помощь ему пришел экипаж Александра Василевского. В итоге Вишневский получил пенализацию за превышение времени прохождения этапа и финишировал 18-м. Экипаж Василевского закончил этап 15-м.

С техническими проблемами столкнулись многие грузовые экипажи. Hino Терухито Сугавары упал в озеро, ему выбраться из воды помогал экипаж Scania Милоша Ковача. Чех Алеш Лопрайс, шедший вторым, столкнулся с поломкой двигателя его Tatra, в итоге экипаж сошел с дистанции.

Итоговый зачет грузовиков после второго этапа возглавляет голландец Мартин ван ден Бринк на Iveco, второй, в 13 минутах от лидера, его соотечественник Жерар де Рой, на третье место вырвался экипаж КамАЗа под управлением Артура Ардавичуса.

В зачете внедорожников лидер после двух этапов — француз Стефан Петерансель на Peugeot. Второе и третье место — также у представителей французской команды — Себастьяна Леба и Сириля Депре.

Третий этап "Шелкового пути" стартует в Уфе, а завершится уже на территории Казахстана — в Костанае. Экипажи преодолеют 329,25 км спецучастка.