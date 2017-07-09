Сергей Лынько: «У «Ислочи» Кубок Беларуси не является приоритетной задачей. Главное – остаться в высшей лиге»

Нападающий «Ислочи» прокомментировал кубковый матч с «Белшиной» (4:1), в котором он оформил дубль и отдал голевую передачу:

– Конечно, после жеребьевки 1/16 финала, где нам выпала «Белшина», были мысли, что мог быть кто-нибудь попроще. Это тяжелый соперник, мы это поняли еще по предсезонным играм, когда играли против них. Те матчи не давались нам легко. У бобруйской команды стоит задача выйти в высшую лигу, подобраны достаточно неплохие игроки. Несмотря на это, после заключительной игры первого круга тренерский штаб дал нам пять выходных, и мы подошли к кубковой встрече отдохнувшими.

– Ты начал эту игру на скамейке запасных. Как игра смотрелась со стороны?

– Игра была очень живенькой, достаточно острой. Холод (Холодинский – прим.) создавал моменты, Патоцкий выгрызал все мячи с Тариком (Тараканов – прим.) в середине поля. Как по мне, эта игра была очень живой, даже на фоне того же «Нафтана». Мое мнение, что бобруйчане не слабее новополоцкой команды. Несмотря на то, что были выходные, мы выглядели лучше по движению.

– В итоге ты вышел во втором тайме и уже через минуту забил гол.

– Да, я очень ждал этого шанса. Если честно, думал, что выйду с первых минут, почему-то было именно такое предчувствие. Потом думал, что тренер выпустит сразу после перерыва, но этот момент оттягивался (улыбается). Во мне все бурлило и кипело. Мне очень хотелось проявить себя, ведь работаю и стараюсь на тренировках, и вроде бы что-то получается. Дали шанс, и я рад, что мне удалось им воспользоваться. Надеюсь, помогу команде остаться в высшей лиге.

– А что тебе говорил главный тренер перед выходом на поле?

– Виталий Леонидович сказал, чтобы играл просто, в единоборствах ставил корпус и цеплялся за мяч, а когда будет момент – бить по воротам. В принципе, так и получилось. Этот гол, можно сказать, дался мне кровью, и после него у меня еще больше заиграли эмоции и появилось больше адреналина. Хотелось проявить себя по полной программе. В итоге забил еще один гол, отдал голевую на Саню Холодинского – сработала наша связка. Мог еще отличиться, но, наверное, нужно было не самому бить, а отдавать партнерам по команде. Конечно, мне приятно, что сегодня Саня забил в первом тайме, а уже после перерыва помог ему оформить дубль. Надеюсь, что мы с ним еще дадим жару.

– Счет 1:4 отражает то, что было на поле?

– Мне кажется, что да. Может, более справедливым был бы счет 2:4, так как в одном моменте футболисты «Белшины» попали в перекладину. Ну и мы могли еще забивать. А так, в принципе, наша команда сегодня оказалась немного сильнее хозяев.

– Болельщики «Ислочи» приехали на эту гостевую игру. Приятно было?

– Очень приятно, что у нас с каждым матчем появляется больше болельщиков, которые несмотря ни на что приезжают на наши игры и поддерживают нас. Приятно, что они не критикуют нас, а стараются поддержать добрым словом. После таких моментов только хочется поблагодарить их, отдаваться все больше и больше в каждом матче. Хочу сказать им огромное спасибо!

– 10 июля пройдет жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси. Есть какие-то предпочтения по следующему сопернику?

– Особых предпочтений нет. Кто выпадет, с тем и будем играть. У нашей команды этот турнир не является приоритетной задачей. Сейчас для нас главное – остаться в высшей лиге.