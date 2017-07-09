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Олег Кубарев: «След, оставленный ранним вылетом из еврокубков, сложно игнорировать»
10.07.2017 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев оценил игру команды в кубковом матче против «Луча» (5:1).
– До сих пор не отошли после поражения от «Судувы». Очень кстати перерыв в чемпионате. Дадим ребятам несколько выходных, успокоимся. Пока что след, оставленный ранним вылетом из еврокубков, сложно игнорировать.
Нам был необходим как раз такой матч, в котором ребята смогут поиграть в свое удовольствие без давящей необходимости давать сиюминутный результат, – сказал Кубарев.
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Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев оценил игру команды в кубковом матче против «Луча» (5:1).
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