Олег Кубарев: «След, оставленный ранним вылетом из еврокубков, сложно игнорировать»

Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев оценил игру команды в кубковом матче против «Луча» (5:1).

– До сих пор не отошли после поражения от «Судувы». Очень кстати перерыв в чемпионате. Дадим ребятам несколько выходных, успокоимся. Пока что след, оставленный ранним вылетом из еврокубков, сложно игнорировать.

Нам был необходим как раз такой матч, в котором ребята смогут поиграть в свое удовольствие без давящей необходимости давать сиюминутный результат, – сказал Кубарев.

«Лабас варакас, «Шахтер»! Как там в Европе?» Явление Солигорска после провала