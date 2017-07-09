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Неманья Милунович: «В Сербии люди любят утром пойти в ресторан, купить кофе и почитать прессу. Мне этого не хватает в Беларуси»

10.07.2017 09:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник БАТЭ Неманья Милунович рассказал об уровне СМИ в Сербии.

«В Сербии есть канал «Арена Спорт», как «Беларусь 5». У него есть контракт с Федерацией на показ матчей тура. Канал сам выбирает, какой поединок показывать в прямом эфире, какой – в записи. Специализированные программы? Есть «SOS Kanal». Там рассказывают обо всем футболе Сербии, обо всех лигах. Есть комментаторы, которые освещают даже самые низшие дивизионы, рассказывают о детях. И есть один комментатор, который может описать гол из пятой лиги так, что ты подумаешь, будто забил Месси. Народу это нравится.

Помимо телевидения есть две спортивные газеты. Одна называется «Журнал», вторая – «Спорт». Две ведущие спортивные газеты. В Сербии люди очень любят утром пойти в ресторан, купить кофе и почитать прессу. Мне этого не хватает в Беларуси. Плюс стоит отметить, что эти газеты ежедневные, выходят даже по воскресеньям. Только когда большой праздник (Пасха, Новый год), могут не печататься.

В целом, если смотреть на весь сербский футбол, его инфраструктуру, игроков и СМИ, то можно сказать, что он по уровню развития находится где-то в середине среди всех европейских чемпионатов. В нем нет больших денег, поэтому футболист на жизнь после карьеры заработать не сможет. А почему так много внимания уделяется сербским футболистам и почему они едут в другие страны, в том числе и в Беларусь? Мы просто мастера», – сказал Милунович.

 
 
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