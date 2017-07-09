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Уимблдон. 1/8 финала. Федерер сыграет с Димитровым, Надаль – с Мюллером, Маррей – с Пэром

10.07.2017 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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За выход в четвертьфинал «Уимблдона» его семикратный чемпион Роджер Федерер сыграет с Григором Димитровым, трехкратный Новак Джокович – с Адрианом Маннарино, двукратный Рафаэль Надаль – с Жилем Мюллером, а действующий Энди Маррей – с Бенуа Пэром.

Уимблдон

Лондон, Великобритания

3 – 16 июля 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертый круг

Энди Маррей (Великобритания)  Бенуа Пэр (Франция)
Дата проведения
10 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Адриан Маннарино (Франция)  Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
10 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Григор Димитров (Болгария)  Роджер Федерер (Швейцария)
Дата проведения
10 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Рафаэль Надаль (Испания)  Жиль Мюллер (Люксембург)
Дата проведения
10 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Милош Раонич (Канада)  Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
10 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания)  Марин Чилич (Хорватия)
Дата проведения
10 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Доминик Тим (Австрия)  Томаш Бердых (Чехия)
Дата проведения
10 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Сэм Куэрри (США)  Кевин Андерсон (ЮАР)
Дата проведения
10 июля, 13.00
Онлайн матча

 

 
 
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За выход в четвертьфинал «Уимблдона» его семикратный чемпион Роджер Федерер сыграет с Григором Димитровым, трехкратный Новак Джокович – с Адрианом Маннарино,...

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