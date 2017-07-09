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Уимблдон. 1/8 финала. Федерер сыграет с Димитровым, Надаль – с Мюллером, Маррей – с Пэром
10.07.2017 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
За выход в четвертьфинал «Уимблдона» его семикратный чемпион Роджер Федерер сыграет с Григором Димитровым, трехкратный Новак Джокович – с Адрианом Маннарино, двукратный Рафаэль Надаль – с Жилем Мюллером, а действующий Энди Маррей – с Бенуа Пэром.
Уимблдон
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертый круг
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За выход в четвертьфинал «Уимблдона» его семикратный чемпион Роджер Федерер сыграет с Григором Димитровым, трехкратный Новак Джокович – с Адрианом Маннарино,...
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