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«Челси» предложит «Реалу» 80 млн евро за Морату
10.07.2017 10:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Челси» готов сделать «Реалу» новое предложение по трансферу форварда Альваро Мораты, которое будет составлять 80 миллионов евро, сообщает AS.
Ожидается, что сделка может состояться в ближайшие дни. «Челси» подпишет с 24-летним игроком контракт на 4-5 лет с зарплатой больше 6 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что мадридский клуб готов расстаться с Моратой за 90 миллионов.
На него претендовал «Манчестер Юнайтед», но стороны не договорились о трансферной сумме, после чего английский клуб переключился на приобретение Ромелу Лукаку.
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«Челси» готов сделать «Реалу» новое предложение по трансферу форварда Альваро Мораты, которое будет составлять 80 миллионов евро, сообщает AS.
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