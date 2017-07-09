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«Челси» предложит «Реалу» 80 млн евро за Морату

10.07.2017 10:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Челси» готов сделать «Реалу» новое предложение по трансферу форварда Альваро Мораты, которое будет составлять 80 миллионов евро, сообщает AS. 

Ожидается, что сделка может состояться в ближайшие дни. «Челси» подпишет с 24-летним игроком контракт на 4-5 лет с зарплатой больше 6 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб готов расстаться с Моратой за 90 миллионов.

На него претендовал «Манчестер Юнайтед», но стороны не договорились о трансферной сумме, после чего английский клуб переключился на приобретение Ромелу Лукаку.

 
 
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«Челси» готов сделать «Реалу» новое предложение по трансферу форварда Альваро Мораты, которое будет составлять 80 миллионов евро, сообщает AS.

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