Павел Рыбак: «Было сложно выстоять под стартовым прессингом литовцев, но были уверены, что «Судува» подсядет. Так и вышло»

Капитан «Шахтера» Павел Рыбак оценил игру команды гостевом матче против «Судувы».

«Конечно, упущенную на последних минутах ничью в Литве непросто выкинуть из головы, это сказывается на нашей игре. Тем более все шло по нашему плану. Да, было сложно выстоять под стартовым прессингом литовцев, но были уверены, что «Судува» подсядет. Так и вышло. Жаль, к этому моменту у нас уже было на одного игрока меньше», – сказал Рыбак.