Дмитрий Герман: «Милевский – футболист с большой буквы. Это поистине большой трансфер для чемпионата Беларуси»

Полузащитник брестского «Динамо» Дмитрий Герман подвел итоги первого круга чемпионата страны.

- Как оцениваете результат команды по итогам первого круга?

– Место, на котором мы сейчас располагаемся, удовлетворительным результатом назвать нельзя. Первый круг в исполнении команды получился, к сожалению, неудачным.

- На что рассчитывали в начале сезона лично вы?

– Конечно, хотелось находиться вверху турнирной таблицы. Но как видите, получилось все иначе. Ожидания не всегда оправдываются. Что-то пошло не так.

- В чем видите причину того, что поставленных целей добиться не удалось?

– Чисто от себя могу сказать, что где-то на нас сказалось выступление в Кубке. Начало сезона получилось тяжелым из-за кубковых матчей против минского «Динамо» и БАТЭ — в тех играх отдали много сил. Да и после победного финала у футболистов, возможно, наступила расслабленность. Это только моя точка зрения.

- Игроки переживают из-за неудач в чемпионате или уже полностью находятся в ожидании Лиги Европы?

– Назад никто не оглядывается. Необходимо двигаться только вперед. Сейчас есть конкретный матч в Австрии, где будут оставлены все эмоции и все силы. Пока в чемпионате месячная пауза, от него можно немного и отдохнуть. Пора забывать все неудачи и настраиваться только на победы во всех предстоящих поединках.

- Матч против австрийского «Альтаха» станет для вас дебютным в еврокубках. Чего от него ожидаете?

– Если выйду на поле, то сбудется моя мечта – сыграть в еврокубке. Последние дни я уже нахожусь в предвкушении этого матча. Ожидания только положительные и я думаю, что у нас все получится.

- Как восприняли новость о трансфере Артема Милевского?

– Скажу одно, что это футболист с большой буквы. Я смотрел много матчей с его участием и могу сказать, что это поистине большой трансфер для чемпионата Беларуси, и он однозначно усилит нашу команду. А как о человеке, об Артеме ничего сказать не могу, так как пока совсем мало знаком с ним лично, – сказал Герман.