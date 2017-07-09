Журналист weszlo.com Становски: «Бартошек во вторник приедет на переговоры с брестским «Динамо»

Польский специалист Матей Бартошек во вторник приедет на переговоры с брестским «Динамо».

Об этом у себя в твиттере написал журналист портала weszlo.com Кшиштоф Становски.

В сезоне 2016/17 Бартошек возглавлял «Корону», с которой занял 5-е место в Экстракласе. Сам специалист был признан лучшим тренером турнира.

Ранее сообщалось , что нынешний главный тренер «Динамо» Владимир Журавель может возглавить БАТЭ.