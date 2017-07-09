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Журналист weszlo.com Становски: «Бартошек во вторник приедет на переговоры с брестским «Динамо»
10.07.2017 11:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Польский специалист Матей Бартошек во вторник приедет на переговоры с брестским «Динамо».
Об этом у себя в твиттере написал журналист портала weszlo.com Кшиштоф Становски.
В сезоне 2016/17 Бартошек возглавлял «Корону», с которой занял 5-е место в Экстракласе. Сам специалист был признан лучшим тренером турнира.
Ранее
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Польский специалист Матей Бартошек во вторник приедет на переговоры с брестским «Динамо».
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