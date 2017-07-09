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Кубок мира (Берлин). Галкина завоевала два золота

10.07.2017 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кубок мира, Берлин

Индивидуальное многоборье

1. Екатерина Галкина (Беларусь) – 71,150

2. Юлия Бравикова (Россия) – 70,150

3. Екатерина Селезнева (Россия) – 68,750

Выступление с лентой

1. Екатерина Галкина (Беларусь) – 16,700

2. Юлия Бравикова (Россия) – 16,600

3. Екатерина Селезнева (Россия) – 16,450

 
 
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Кубок мира, Берлин Индивидуальное многоборье 1.

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