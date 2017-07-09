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Кубок Беларуси. 1/8 финала. БАТЭ сыграет с «Торпедо-БелАЗ», брестское «Динамо» – «Гомель» и другие результаты жеребьевки
10.07.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси.
Кубок Беларуси
1/8 финала
Динамо Брест – Гомель
БАТЭ – Торпедо-БелАЗ
Неман – Минск
Витебск – Слуцк
Динамо Минск – Днепр
Ислочь – Городея
Нафтан – Крумкачы
Шахтер – Орша
Игры состоятся 22 и 23 июля.
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Кубок Беларуси. 1/8 финала. БАТЭ сыграет с «Торпедо-БелАЗ», брестское «Динамо» – «Гомель» и другие результаты жеребьевки
Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси.
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