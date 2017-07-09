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Кубок Беларуси. 1/8 финала. БАТЭ сыграет с «Торпедо-БелАЗ», брестское «Динамо» – «Гомель» и другие результаты жеребьевки

10.07.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси.

Кубок Беларуси

1/8 финала

Динамо Брест – Гомель

БАТЭ – Торпедо-БелАЗ

Неман – Минск

Витебск – Слуцк

Динамо Минск – Днепр

Ислочь – Городея

Нафтан – Крумкачы

Шахтер – Орша

Игры состоятся 22 и 23 июля.

 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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