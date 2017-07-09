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Пресс-служба брестского «Динамо»: «Бартошек? Новости клуба можно найти на нашем сайте. Все остальное – слухи»
10.07.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-служба брестского «Динамо» отказалась комментировать информацию о возможной смене главного тренера команды.
«Бартошек? Все новости клуба можно найти на нашем сайте и официальных пабликах. Все остальное – слухи, комментировать которые мы не будем», – сообщили в пресс-службе.
Польские СМИ
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Пресс-служба брестского «Динамо»: «Бартошек? Новости клуба можно найти на нашем сайте. Все остальное – слухи»
Пресс-служба брестского «Динамо» отказалась комментировать информацию о возможной смене главного тренера команды.
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