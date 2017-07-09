﻿ Пресс-служба брестского «Динамо»: «Бартошек? Новости клуба можно найти на нашем сайте. Все остальное – слухи». 21.by
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Пресс-служба брестского «Динамо»: «Бартошек? Новости клуба можно найти на нашем сайте. Все остальное – слухи»

10.07.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Пресс-служба брестского «Динамо» отказалась комментировать информацию о возможной смене главного тренера команды.

«Бартошек? Все новости клуба можно найти на нашем сайте и официальных пабликах. Все остальное – слухи, комментировать которые мы не будем», – сообщили в пресс-службе.

Польские СМИ сообщают, что Матей Бартошек во вторник приедет на переговоры с брестским «Динамо».

Ранее появилась информация, что нынешний главный тренер «Динамо» Владимир Журавель может возглавить БАТЭ.

 
 
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Пресс-служба брестского «Динамо» отказалась комментировать информацию о возможной смене главного тренера команды.

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