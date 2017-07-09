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Американская центровая Джеймс подписала контракт с «Цмоки-Минск»

10.07.2017 12:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Цмоки-Минск» подписал контракт с американской центровой Кай Афи Джеймс (22 года, 198 см).

Каф Афи Джеймс 4 года выступала в студенческом чемпионате NCAA в составе команды колледжа Флориды. Центровая приняла участие в 115 матчах, набирая в среднем 3.9 очка и 2.9 подбора. Джеймс входит в топ-20 игроков колледжа по проценту попаданий с игры (51%).

 
Теги: Минск
 
 
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«Цмоки-Минск» подписал контракт с американской центровой Кай Афи Джеймс (22 года, 198 см).

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