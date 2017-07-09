«Ювентус» на два года арендует Дугласа Косту с правом выкупа за 33 млн евро

Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста близок к переходу в .

Туринский клуб арендует 26-летнего бразильского хавбека на два года и за это время выплатит 9 миллионов евро. При этом, «Юве» получит приоритетное право выкупа за 33 миллиона.