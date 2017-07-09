|
«Ювентус» на два года арендует Дугласа Косту с правом выкупа за 33 млн евро
10.07.2017 12:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста близок к переходу в
Туринский клуб арендует 26-летнего бразильского хавбека на два года и за это время выплатит 9 миллионов евро. При этом, «Юве» получит приоритетное право выкупа за 33 миллиона.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста близок к переходу в «Ювентус».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии