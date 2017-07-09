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«Ювентус» на два года арендует Дугласа Косту с правом выкупа за 33 млн евро

10.07.2017 12:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста близок к переходу в «Ювентус».

Туринский клуб арендует 26-летнего бразильского хавбека на два года и за это время выплатит 9 миллионов евро. При этом, «Юве» получит приоритетное право выкупа за 33 миллиона.

 
 
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Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста близок к переходу в «Ювентус».

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