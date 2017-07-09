Екатерина Галкина взяла 4 медали этапа КМ по художественной гимнастике

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Белоруска Екатерина Галкина выиграла четыре медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Берлине, сообщает Sputnik.

Накануне в столице Германии завершился этап Кубка мира в категории "челлендж". Белорусская команда по итогам соревнований завоевала шесть наград: два золота и четыре бронзы. Четыре медали выиграла Галкина. Так, белорусская грация стала первой в выступлении с лентой, а также в индивидуальном многоборье, бронзу она взяла в упражнениях с мячом и булавами.

Кроме того, белорусская команда в составе Анастасии Рыбаковой, Марии Котяк, Анны Гайдукевич, Анна Швайбы, Маргариты Овадинской и Арины Цицилиной в композиции с пятью обручами заняла третье место. Также девушки стали третьими в групповых упражнениях.

Очередной этап КМ в августе пройдет в Минске. Турнир состоится в спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club с 4 по 6 августа. Как сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики на домашнем этапе выступят все звезды сборной.