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Екатерина Галкина взяла 4 медали этапа КМ по художественной гимнастике
10.07.2017 13:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июл — Sputnik. Белоруска Екатерина Галкина выиграла четыре медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Берлине, сообщает Sputnik.
Накануне в столице Германии завершился этап Кубка мира в категории "челлендж". Белорусская команда по итогам соревнований завоевала шесть наград: два золота и четыре бронзы. Четыре медали выиграла Галкина. Так, белорусская грация стала первой в выступлении с лентой, а также в индивидуальном многоборье, бронзу она взяла в упражнениях с мячом и булавами.
Кроме того, белорусская команда в составе Анастасии Рыбаковой, Марии Котяк, Анны Гайдукевич, Анна Швайбы, Маргариты Овадинской и Арины Цицилиной в композиции с пятью обручами заняла третье место. Также девушки стали третьими в групповых упражнениях.
Очередной этап КМ в августе пройдет в Минске. Турнир состоится в спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club с 4 по 6 августа. Как сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики на домашнем этапе выступят все звезды сборной.
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Белорусская грация выступит на домашнем этапе КМ в Минске, который пройдет в начале августа.
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