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Кубарев отправлен в отставку с поста главного тренера «Шахтера»

10.07.2017 13:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководство «Беларуськалия» приняло решение отправить в отставку тренерский штаб «Шахтера» во главе с Олегом Кубаревым.

Напомним, «Шахтер» под руководством Кубарева проиграл в финале Кубка Беларуси брестскому «Динамо», вылетел из Лиги Европы в первом квалификационном раунде от «Судувы». Однако «горняки» после первого круга лидируют в чемпионате Беларуси.

Кубарев подтвердил информацию об отставке в разговоре с корреспондентом Tribuna.com Александром Ивулиным.

 
 
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Руководство «Беларуськалия» приняло решение отправить в отставку тренерский штаб «Шахтера» во главе с Олегом Кубаревым.

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