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Рассадкин может продолжить карьеру в Израиле
10.07.2017 14:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский нападающий Глеб Рассадкин, расставшийся со столичным «Динамо», может продолжить выступать в одном из израильских клубов.
Такой вариант развития карьеры станет наиболее вероятным в случае подписания «Неманом» Вячеслава Глеба. Напомним, гродненский клуб интересовался Рассадкиным.
В сезоне-2017 Рассадкин не провел ни одного матча за минское «Динамо» в чемпионате страны, в сезоне-2016 в 19 играх высшей лиги в составе минчан форвард отметился двумя голами и двумя результативными передачами.
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Белорусский нападающий Глеб Рассадкин, расставшийся со столичным «Динамо», может продолжить выступать в одном из израильских клубов.
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