Рассадкин может продолжить карьеру в Израиле

Белорусский нападающий Глеб Рассадкин, расставшийся со столичным «Динамо», может продолжить выступать в одном из израильских клубов.

Такой вариант развития карьеры станет наиболее вероятным в случае подписания «Неманом» Вячеслава Глеба. Напомним, гродненский клуб интересовался Рассадкиным.

В сезоне-2017 Рассадкин не провел ни одного матча за минское «Динамо» в чемпионате страны, в сезоне-2016 в 19 играх высшей лиги в составе минчан форвард отметился двумя голами и двумя результативными передачами.