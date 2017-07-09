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БАТЭ – «Алашкерт». «Беларусь 5» покажет матч в прямом эфире
10.07.2017 15:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Белтелерадиокомпания» достигла договоренности с борисовским клубом о показе первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ — «Алашкерт» (Армения).
Поединок в прямом эфире болельщики смогут увидеть на телеканале «Беларусь 5». Начало трансляции 12 июля — в 20:25.
В настоящий момент ведутся переговоры относительно показа ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Алашкерт» — БАТЭ.
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«Белтелерадиокомпания» достигла договоренности с борисовским клубом о показе первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ — «Алашкерт»...
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