«Беларусь 5» продолжает переговоры о показе «Кубка короля» из-за сложностей с доставкой сигнала на территорию Беларуси

Руководством телеканала «Беларусь 5» ведутся переговоры о показе матчей «Кубка Короля».

Помимо вопроса получения прав на телевизионный показ, существуют технические сложности доставки сигнала на территорию Беларуси. Игры данного турнира будут распространяться при помощи азиатского спутника «Asiasat 5», доступ к которому невозможно осуществить на территории нашей страны.

В настоящее время прорабатывается возможность поднятия сигнала на европейские спутники. О результатах переговорного процесса, а также о показе или не показе матчей «Кубка Короля» будет сообщено дополнительно.

«Беларусь 5»: «Руководством телеканала ведутся переговоры о показе матчей «Кубка Короля»

«Беларусь 5» отказался транслировать Кубок короля, телеправа на который организаторы готовы были передать бесплатно