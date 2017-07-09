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«Беларусь 5» продолжает переговоры о показе «Кубка короля» из-за сложностей с доставкой сигнала на территорию Беларуси
10.07.2017 15:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководством телеканала «Беларусь 5» ведутся переговоры о показе матчей «Кубка Короля».
Помимо вопроса получения прав на телевизионный показ, существуют технические сложности доставки сигнала на территорию Беларуси. Игры данного турнира будут распространяться при помощи азиатского спутника «Asiasat 5», доступ к которому невозможно осуществить на территории нашей страны.
В настоящее время прорабатывается возможность поднятия сигнала на европейские спутники. О результатах переговорного процесса, а также о показе или не показе матчей «Кубка Короля» будет сообщено дополнительно.
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«Беларусь 5» продолжает переговоры о показе «Кубка короля» из-за сложностей с доставкой сигнала на территорию Беларуси
Руководством телеканала «Беларусь 5» ведутся переговоры о показе матчей «Кубка Короля».
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