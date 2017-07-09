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СМИ: главный тренер солигорского "Шахтера" отправлен в отставку
10.07.2017 15:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июл — Sputnik. Главный тренер футбольного клуба "Шахтер" из Солигорска Олег Кубарек отправлен в отставку, сообщает
Руководство "Беларуськалия" приняло решение отправить в отставку весь тренерский штаб "горняков" во главе с Кубаревым. Данную информацию специалист подтвердил порталу
Напомним, Кубарев пришел в "Шахтер" в декабре прошлого года. Под руководством специалиста
Сейчас "Шахтер" занимает первое место в чемпионате Беларуси, опережая борисовский БАТЭ на три балла — 36 и 33 соответственно.
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МИНСК, 10 июл — Sputnik. Главный тренер футбольного клуба "Шахтер" из Солигорска Олег Кубарек отправлен в отставку, сообщает "Прессбол". Руководство "Беларуськалия"...
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