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СМИ: главный тренер солигорского "Шахтера" отправлен в отставку

10.07.2017 15:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июл — Sputnik. Главный тренер футбольного клуба "Шахтер" из Солигорска Олег Кубарек отправлен в отставку, сообщает "Прессбол".

Руководство "Беларуськалия" приняло решение отправить в отставку весь тренерский штаб "горняков" во главе с Кубаревым. Данную информацию специалист подтвердил порталу Tribuna.com. Вместе с тем, данные о Кубареве и его ассистентах все еще размещены на сайте "Шахтера". Sputnik пока не удалось получить официальных комментариев по этому поводу у пресс-службы клуба.

Напомним, Кубарев пришел в "Шахтер" в декабре прошлого года. Под руководством специалиста "горняки" проиграли в финале Кубка Беларуси брестскому "Динамо" (в серии пенальти). Кроме того, солигорчане не смогли пробиться во второй раунд Лиги Европы, уступив литовской "Судуве" по сумме двух матчей (2:1).

Сейчас "Шахтер" занимает первое место в чемпионате Беларуси, опережая борисовский БАТЭ на три балла — 36 и 33 соответственно. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 10 июл — Sputnik. Главный тренер футбольного клуба "Шахтер" из Солигорска Олег Кубарек отправлен в отставку, сообщает "Прессбол". Руководство "Беларуськалия"...

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