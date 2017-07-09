МИНСК, 10 июл — Sputnik. Главный тренер футбольного клуба "Шахтер" из Солигорска Олег Кубарек отправлен в отставку, сообщает "Прессбол" .

Руководство "Беларуськалия" приняло решение отправить в отставку весь тренерский штаб "горняков" во главе с Кубаревым. Данную информацию специалист подтвердил порталу Tribuna.com . Вместе с тем, данные о Кубареве и его ассистентах все еще размещены на сайте "Шахтера" . Sputnik пока не удалось получить официальных комментариев по этому поводу у пресс-службы клуба.

Напомним, Кубарев пришел в "Шахтер" в декабре прошлого года. Под руководством специалиста "горняки" проиграли в финале Кубка Беларуси брестскому "Динамо" (в серии пенальти) . Кроме того, солигорчане не смогли пробиться во второй раунд Лиги Европы, уступив литовской "Судуве" по сумме двух матчей (2:1) .

Сейчас "Шахтер" занимает первое место в чемпионате Беларуси, опережая борисовский БАТЭ на три балла — 36 и 33 соответственно.