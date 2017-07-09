Кулаков продлил контракт с минским «Динамо»

Нападающий Александр Кулаков и минское «Динамо» достигли договоренности о подписании одностороннего контракта, рассчитанного на один год.

Предстоящий сезон станет для Кулакова 14-ым в составе «Динамо», что является абсолютным рекордом.

В рамках КХЛ в составе «Динамо» Кулаков провел 361 матч, в которых забросил 49 шайб и отдал 64 результативные передачи. Подробную статистику форварда смотрите здесь.