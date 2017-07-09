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Кулаков продлил контракт с минским «Динамо»
10.07.2017 15:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Александр Кулаков и минское «Динамо» достигли договоренности о подписании одностороннего контракта, рассчитанного на один год.
Предстоящий сезон станет для Кулакова 14-ым в составе «Динамо», что является абсолютным рекордом.
В рамках КХЛ в составе «Динамо» Кулаков провел 361 матч, в которых забросил 49 шайб и отдал 64 результативные передачи. Подробную статистику форварда смотрите здесь.
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Нападающий Александр Кулаков и минское «Динамо» достигли договоренности о подписании одностороннего контракта, рассчитанного на один год.
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