Игорь Криушенко: «Все решения на «Кубке короля» будут приниматься совместно с Румбутисом. Каких-то разграничений не будет»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал, как будет распределять обязанности во время матчей «Кубка Короля» в Таиланде.

– Обычно товарищеские матчи игроки проводят по тайму. Игорь Николаевич и Людас Ионович, как вы разделите свои обязанности во время Кубка Короля?

– Мы будем совместно руководить. Все решения будут приниматься совместно. Каких-то разграничений не будет. Одна голова хорошо, а две — лучше.