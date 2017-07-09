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Игорь Криушенко: «Все решения на «Кубке короля» будут приниматься совместно с Румбутисом. Каких-то разграничений не будет»
10.07.2017 15:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал, как будет распределять обязанности во время матчей «Кубка Короля» в Таиланде.
– Обычно товарищеские матчи игроки проводят по тайму. Игорь Николаевич и Людас Ионович, как вы разделите свои обязанности во время Кубка Короля?
– Мы будем совместно руководить. Все решения будут приниматься совместно. Каких-то разграничений не будет. Одна голова хорошо, а две — лучше.
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Игорь Криушенко: «Все решения на «Кубке короля» будут приниматься совместно с Румбутисом. Каких-то разграничений не будет»
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал, как будет распределять обязанности во время матчей «Кубка Короля» в Таиланде.
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