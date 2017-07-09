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Уимблдон. Пары. Василевский и Подлипник-Кастильо вышли в 1/8 финала
10.07.2017 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во третьем круге
Уимблдон
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Третий круг
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Во третьем круге «Уимблдона» продолжают борьбу две пары с белорусами в составе.
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