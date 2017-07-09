Кубарев подтвердил свою отставку

Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев отправлен в отставку .

Эту информацию в разговоре с корреспондентом Tribuna.com Александром Ивулиным подтвердил сам Кубарев.

Кроме того, специалист пока отказался от дальнейших комментариев.

«Шахтер» при Кубареве лидирует в чемпионате Беларуси, опережая БАТЭ на три очка. В Лиге Европы команда выбыла из первого квалификационного раунда, уступив «Судуве».