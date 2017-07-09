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Кубарев подтвердил свою отставку

10.07.2017 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев отправлен в отставку.

Эту информацию в разговоре с корреспондентом Tribuna.com Александром Ивулиным подтвердил сам Кубарев.

Кроме того, специалист пока отказался от дальнейших комментариев.

«Шахтер» при Кубареве лидирует в чемпионате Беларуси, опережая БАТЭ на три очка. В Лиге Европы команда выбыла из первого квалификационного раунда, уступив «Судуве».

 
 
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Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев отправлен в отставку.

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