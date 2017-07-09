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Минское «Динамо» запустило второе за последнее время исследование аудитории

10.07.2017 16:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минское «Динамо» запустило маркетинговое исследование своих болельщиков.

Для участия зарегистрированным на официальном сайте болельщикам «зубров» нужно заполнить анкету, которая состоит из простых вопросов, связанных с организацией матчей «Динамо-Минск», продаж билетов и абонементов, работой сайта, аккаунтов в соцсетях и официальных магазинов клуба.

За это болельщики автоматически получат 20 баллов активности по программе лояльности «#ЯиДинамо».

Напомним, ранее минское «Динамо» проводило исследование своей потенциальной аудитории. Подробнее о нем рассказывалось в материале Tribuna.com.

Минчане редко ходят на арены и крайне мало знают о спорте. Что нам открыло исследование хоккейного «Динамо»

 
Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» запустило маркетинговое исследование своих болельщиков.

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