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Минское «Динамо» запустило второе за последнее время исследование аудитории
10.07.2017 16:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» запустило маркетинговое исследование своих болельщиков.
Для участия зарегистрированным на официальном сайте болельщикам «зубров» нужно заполнить анкету, которая состоит из простых вопросов, связанных с организацией матчей «Динамо-Минск», продаж билетов и абонементов, работой сайта, аккаунтов в соцсетях и официальных магазинов клуба.
За это болельщики автоматически получат 20 баллов активности по программе лояльности «#ЯиДинамо».
Напомним, ранее минское «Динамо» проводило исследование своей потенциальной аудитории. Подробнее о нем рассказывалось в материале Tribuna.com.
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Минское «Динамо» запустило маркетинговое исследование своих болельщиков.
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