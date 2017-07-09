Минское «Динамо» запустило второе за последнее время исследование аудитории

Минское «Динамо» запустило маркетинговое исследование своих болельщиков.

Для участия зарегистрированным на официальном сайте болельщикам «зубров» нужно заполнить анкету, которая состоит из простых вопросов, связанных с организацией матчей «Динамо-Минск», продаж билетов и абонементов, работой сайта, аккаунтов в соцсетях и официальных магазинов клуба.

За это болельщики автоматически получат 20 баллов активности по программе лояльности «#ЯиДинамо».

Напомним, ранее минское «Динамо» проводило исследование своей потенциальной аудитории. Подробнее о нем рассказывалось в материале Tribuna.com.

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