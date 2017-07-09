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Людас Румбутис: «Матвеенко не слышал фамилии игроков сборной? Он, значит, не в Беларуси играет»
10.07.2017 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси U-21 Людас Румбутис ответил на критику отечественного футболиста
– В этой команде есть молодежь 1996 – 1997 годов рождения. Один из футболистов написал, что из этой сборной он многих не знает… Могу ответить ему, что он, значит, не в Беларуси играет. Из того, что мы имеем, в этой сборной собраны лучшие игроки страны. Конечно, вынося за скобки футболистов БАТЭ, минского и брестского «Динамо», а также солигорского «Шахтера». Вызванные парни — наше будущее через 3-4 года. Хочется на них посмотреть. Интересно, на что они способны в психологическом плане. Там все-таки стадионы солидные — вместимость по 30 тысяч. Посмотрим, стоит ли нам на этих игроков опираться в дальнейшем или нет, – сказал Матвеенко.
Отметим, Матвеенко проводит сезон-2017 в «Витебске». В чемпионате Беларуси он провел 15 матчей, в которых
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Главный тренер сборной Беларуси U-21 Людас Румбутис ответил на критику отечественного футболиста Антона Матвеенко.
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