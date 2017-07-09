ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Людас Румбутис: «Матвеенко не слышал фамилии игроков сборной? Он, значит, не в Беларуси играет»

10.07.2017 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер сборной Беларуси U-21 Людас Румбутис ответил на критику отечественного футболиста Антона Матвеенко.

– В этой команде есть молодежь 1996 – 1997 годов рождения. Один из футболистов написал, что из этой сборной он многих не знает… Могу ответить ему, что он, значит, не в Беларуси играет. Из того, что мы имеем, в этой сборной собраны лучшие игроки страны. Конечно, вынося за скобки футболистов БАТЭ, минского и брестского «Динамо», а также солигорского «Шахтера». Вызванные парни — наше будущее через 3-4 года. Хочется на них посмотреть. Интересно, на что они способны в психологическом плане. Там все-таки стадионы солидные — вместимость по 30 тысяч. Посмотрим, стоит ли нам на этих игроков опираться в дальнейшем или нет, – сказал Матвеенко.

Отметим, Матвеенко проводит сезон-2017 в «Витебске». В чемпионате Беларуси он провел 15 матчей, в которых отметился 3 голами.

Антон Матвеенко: «Сборная клубов? Я половину фамилий впервые узнал. Пусть парни слетают в Таиланд, отдохнут, на трансвеститов посмотрят»

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси U-21 Людас Румбутис ответил на критику отечественного футболиста Антона Матвеенко.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Минское «Динамо» запустило второе за последнее время исследование аудитории
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика