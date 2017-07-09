МИНСК, 10 июл — Sputnik. Экипаж МАЗа под управлением Сергея Вязовича выиграл третий этап ралли "Шелковый путь", который прошел в среду между российским городом Уфа и казахстанским Костанаем.

Вязович преодолел весь маршрут этапа за три часа, 33 минуты и 14 секунд, свидетельствуют данные официального сайта гонки. Вслед за белорусами, в 55 секундах отставания, финишировал чешский экипаж Мартина Коломы на Tatra, третьим этап завершил голландец Тони ван Генугтен на Iveco.