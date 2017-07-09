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Александр Батищев: «Очень доволен, что живу в Беларуси. Мне здесь нравится, а в глаза бросается чистота и порядок»

10.07.2017 17:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Украинский полузащитник Александр Батищев рассказал о переходе в «Гомель».

― После того, как я ушел из «Крумкачоў», руководство «Гомеля» проявило инициативу и пригласило в команду. Долго не раздумывал, потому что это было лучшее предложение из тех, которые поступали в этот период. Хочу своей игрой принести пользу команде. Надеюсь, у нас будет мощная поддержка на трибунах, а мы, в свою очередь, на футбольном поле сделаем все возможное, чтобы не разочаровать болельщиков.

― Ты родом из Украины, но в Беларуси играешь уже не первый год. С течением времени как-то изменилось твое представление о стране?

― Впечатления очень хорошие, все нравится, и очень доволен, что живу в Беларуси. Чувствую себя здесь как дома. Первое, что бросается в глаза ― это чистота и порядок. Все было замечательно и в Минске, и в Бобруйске. Уверен, что и Гомель тоже откроется нам с самой лучшей стороны. Будем здесь с семьей снимать квартиру.

― А семья у тебя большая…

― Да, есть два сына и недавно родилась дочка. Жена поддерживает меня, старается по возможности приходить на матчи, смотреть трансляции. Она уже хорошо разбирается в футболе и периодически даже пытается подсказывать, как нужно играть (смеется), – сказал Батищев.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Украинский полузащитник Александр Батищев рассказал о переходе в «Гомель».

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