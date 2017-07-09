Людас Румбутис: «Буркина-Фасо вряд ли будет играть основным составом. Ну а нам какая разница кого обыгрывать?»

Главный тренер сборной Беларуси U-21 Людас Румбутис поделился ожиданиями от Кубка короля, в котором примет участие национальная команда.

- Сборная Буркина-Фасо находится в рейтинге ФИФА выше белорусов. Не будет ли у наших футболистов психологической неустойчивости в матчах со столь серьезным соперником?

– Буркина-Фасо вряд ли будет играть основным составом. Ребята из французского чемпионата еще в отпусках. Ну а нам какая разница кого обыгрывать? – сказал Румбутис.

Напомним, в Кубке короля сборные Беларуси и Буркина-Фасо встретятся в полуфинале.