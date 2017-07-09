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Черногорский форвард Вуячич перешел в брестское «Динамо»

10.07.2017 17:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Черногорский центральный нападающий Александар Вуячич перешел в брестское «Динамо».

Первую половину сезона-2017 игрок провел в тайландском «Прачуапе». Ранее футболист выступал в чемпионатах Черногории и Мальты.

Подробную статистику футболиста в европейских лигах смотрите здесь.

Черногорский форвард Вуячич перешел в брестское «Динамо»

 
 
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Черногорский центральный нападающий Александар Вуячич перешел в брестское «Динамо».

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