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Черногорский форвард Вуячич перешел в брестское «Динамо»
10.07.2017 17:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Черногорский центральный нападающий Александар Вуячич перешел в брестское
Первую половину сезона-2017 игрок провел в тайландском «Прачуапе». Ранее футболист выступал в чемпионатах Черногории и Мальты.
Подробную статистику футболиста в европейских лигах смотрите
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Черногорский центральный нападающий Александар Вуячич перешел в брестское «Динамо».
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