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Азаренко проиграла Халеп и покидает Уимблдон
10.07.2017 17:52 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июл — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (683-й рейтинг WTA) потерпела поражение от второй ракетки мира румынки Симоны Халеп в 1/8 финала Уимблдонского турнира, сообщает Sputnik.
Поединок 1/8 финала "Уимблдона" между Азаренко и Халеп состоялся в понедельник, 10 июля. Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 2:6.
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МИНСК, 10 июл — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (683-й рейтинг WTA) потерпела поражение от второй ракетки мира румынки Симоны Халеп в 1/8 финала...
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