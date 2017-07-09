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Азаренко проиграла Халеп и покидает Уимблдон

10.07.2017 17:52 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июл — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (683-й рейтинг WTA) потерпела поражение от второй ракетки мира румынки Симоны Халеп в 1/8 финала Уимблдонского турнира, сообщает Sputnik.

Поединок 1/8 финала "Уимблдона" между Азаренко и Халеп состоялся в понедельник, 10 июля. Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 2:6.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 10 июл — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (683-й рейтинг WTA) потерпела поражение от второй ракетки мира румынки Симоны Халеп в 1/8 финала...

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