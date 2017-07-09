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Людас Румбутис: «Кубок короля? Игроки поймут, куда нужно стремиться, ведь играть в своей песочнице очень комфортно»
10.07.2017 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси U-21 Людас Румбутис поделился ожиданиями от Кубка короля и призвал не сомневаться в его пользе.
- Для какой сборной — национальной или молодежной — этот турнир будет полезнее?
– Для обеих. Мы хотим проверить ближайший резерв, других футболистов у нас не будет. Их и нужно смотреть. Может, нам вообще не нужно играть в международных матчах? А может, из-за таких турниров игроки поймут, куда нужно стремиться. Играть в своей песочнице очень комфортно. Нужно куда-то выезжать за ее пределы, чтобы понять, что это за песочница такая. Может, нужно в другой песочнице колупаться? – сказал Румбутис.
На турнире в Тайланде соперниками сборной Беларуси будут команда Буркина-Фасо и победитель или проигравший матча КНДР – Тайланд.
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Людас Румбутис: «Кубок короля? Игроки поймут, куда нужно стремиться, ведь играть в своей песочнице очень комфортно»
Главный тренер сборной Беларуси U-21 Людас Румбутис поделился ожиданиями от Кубка короля и призвал не сомневаться в его пользе.
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