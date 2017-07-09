Людас Румбутис: «Кубок короля? Игроки поймут, куда нужно стремиться, ведь играть в своей песочнице очень комфортно»

Главный тренер сборной Беларуси U-21 Людас Румбутис поделился ожиданиями от Кубка короля и призвал не сомневаться в его пользе.

- Для какой сборной — национальной или молодежной — этот турнир будет полезнее?

– Для обеих. Мы хотим проверить ближайший резерв, других футболистов у нас не будет. Их и нужно смотреть. Может, нам вообще не нужно играть в международных матчах? А может, из-за таких турниров игроки поймут, куда нужно стремиться. Играть в своей песочнице очень комфортно. Нужно куда-то выезжать за ее пределы, чтобы понять, что это за песочница такая. Может, нужно в другой песочнице колупаться? – сказал Румбутис.

На турнире в Тайланде соперниками сборной Беларуси будут команда Буркина-Фасо и победитель или проигравший матча КНДР – Тайланд.

Антон Матвеенко: «Пусть парни слетают в Таиланд, отдохнут, на трансвеститов посмотрят»

Людас Румбутис: «Буркина-Фасо вряд ли будет играть основным составом. Ну а нам какая разница кого обыгрывать?»