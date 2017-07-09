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Лисовец стал лучшим хоккеистом Беларуси по версии «Прессбола»

10.07.2017 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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После завершения очередного сезона «Прессбол» провел традиционный опрос по определению лучшего хоккеиста страны 2017 года.

В результате подсчета голосов определено, что лучшим хоккеистом Беларуси сезона-2016/17 стал защитник минского «Динамо» и сборной страны Евгений Лисовец, набравший 323 балла.

С отставанием в пять очков, второе место занял форвард «Динамо» Александр Павлович (318 очков).

Третьим стал Андрей Степанов (141).

Лисовец — лишь второй после Руслана Салея защитник, победивший в опросе издания.

Кроме того, 22-летний динамовец стал самым молодым победителем: предыдущий рекорд принадлежал Андрею Костицыну, которому звание присуждали в 23.

В опросе приняли участие 219 респондентов, среди которых хоккейные эксперты и журналисты.

 
 
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После завершения очередного сезона «Прессбол» провел традиционный опрос по определению лучшего хоккеиста страны 2017 года.

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