Лисовец стал лучшим хоккеистом Беларуси по версии «Прессбола»

После завершения очередного сезона «Прессбол» провел традиционный опрос по определению лучшего хоккеиста страны 2017 года.

В результате подсчета голосов определено, что лучшим хоккеистом Беларуси сезона-2016/17 стал защитник минского и сборной страны Евгений Лисовец, набравший 323 балла.

С отставанием в пять очков, второе место занял форвард «Динамо» Александр Павлович (318 очков).

Третьим стал (141).

Лисовец — лишь второй после Руслана Салея защитник, победивший в опросе издания.

Кроме того, 22-летний динамовец стал самым молодым победителем: предыдущий рекорд принадлежал Андрею Костицыну, которому звание присуждали в 23.

В опросе приняли участие 219 респондентов, среди которых хоккейные эксперты и журналисты.