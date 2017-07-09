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Евробаскет (U-20). Женщины. Дивизион B. Беларусь сыграет с Ирландией

10.07.2017 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат Европы (U-20)

Эйлат, Израиль

Женщины

Дивизион B

Группа B 

Ирландия (U-20) – Беларусь (U-20)

10 июля, 20.30

Группа «В»: Великобритания – 4 очка (2 игры), Беларусь – 4 (2), Израиль – 3 (2), Хорватия – 3 (2), Румыния – 2 (2), Ирландия – 2 (2).

В полуфинал попадают сборные, занявшие первое и второе места в группе.

 
 
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Чемпионат Европы (U-20) Эйлат, Израиль Женщины Дивизион B Группа B Ирландия (U-20) – Беларусь (U-20) 10 июля, 20.30 Группа «В»: Великобритания – 4 очка (2 игры), Беларусь – 4 (2),...

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