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Евробаскет (U-20). Женщины. Дивизион B. Беларусь сыграет с Ирландией
10.07.2017 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Европы (U-20)
Эйлат, Израиль
Женщины
Дивизион B
Группа B
Ирландия (U-20) – Беларусь (U-20)
10 июля, 20.30
Группа «В»: Великобритания – 4 очка (2 игры), Беларусь – 4 (2), Израиль – 3 (2), Хорватия – 3 (2), Румыния – 2 (2), Ирландия – 2 (2).
В полуфинал попадают сборные, занявшие первое и второе места в группе.
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Чемпионат Европы (U-20) Эйлат, Израиль Женщины Дивизион B Группа B Ирландия (U-20) – Беларусь (U-20) 10 июля, 20.30 Группа «В»: Великобритания – 4 очка (2 игры), Беларусь – 4 (2),...
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