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Шишлов, Печенин и еще 20 игроков отправятся на Кубок короля в составе сборной клубов Беларуси

10.07.2017 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В окончательный список футболистов, которые отправятся на «Кубок короля» в Таиланд, вошли 22 игрока.

Вратари: Дмитрий Дударь («Слуцк»), Владислав Василючек («Городея»), Максим Шишлов («Неман», Гродно);

Защитники: Александр Павловец, Евгений Клопоцкий (оба – «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Егор Хвалько («Неман», Гродно), Кирилл Печенин («Орша»), Андрей Залеский («Слуцк»), Дмитрий Зинович («Минск»), Артем Скитов, Никита Наумов (оба – «Витебск»), Станислав Сазонович («Гомель»);

Полузащитники: Михаил Бабичев, Артем Соловей (оба – «Витебск»), Олег Евдокимов, Дмитрий Бессмертный (оба – «Минск»), Владислав Климович («Неман», Гродно), Александр Котляров («Славия-Мозырь»), Захар Волков («Нафтан», Новополоцк);

Нападающие: Павел Савицкий («Неман», Гродно), Дмитрий Антилевский («Днепр», Могилев), Евгений Шевченко («Минск»).

 

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В окончательный список футболистов, которые отправятся на «Кубок короля» в Таиланд, вошли 22 игрока.

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