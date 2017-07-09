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Игорь Криушенко: «Будем надеяться, что атмосфера 65-тысячного стадиона ребят не задавит. Никогда белорусы трусами не были»

10.07.2017 19:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился ожиданиями от Кубка короля, в котором сыграет сборная клубов Беларуси.

- Будем играть на 65-тысячном стадионе. Психологически не задавит такая атмосфера наших ребят?

– Будем надеяться, что не задавит. Никогда белорусы трусами не были. Много молодых, много кто не играл в еврокубках, при большой аудиотории. Психологический момент здесь тоже присутствует. Будем надеяться, что ребята с честью выдержат это, – сказал Криушенко.

Шишлов, Печенин и еще 20 игроков отправятся на Кубок короля в составе сборной клубов Беларуси

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился ожиданиями от Кубка короля, в котором сыграет сборная клубов Беларуси.

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