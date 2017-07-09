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Максим Скавыш: «За Беларусь Милевский в четвертьфинале ЧМ сыграть бы не смог. Так что не нам его судить»

10.07.2017 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Торпедо-БелАЗ» Максим Скавыш поделился отношением к смене Артемом Милевским белорусского гражданства на украинское.

– Он сыграл в четвертьфинале чемпионата мира. За Беларусь он сыграть бы в нем не смог. Так что не нам его судить, – сказал Скавыш в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь-1».

Напомним, Милевский сыграл в 1/4 финала ЧМ-2006 в составе сборной Украины, в 1/8 финала реализовав пенальти ударом в стиле Паненки.

 
 
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Нападающий «Торпедо-БелАЗ» Максим Скавыш поделился отношением к смене Артемом Милевским белорусского гражданства на украинское.

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