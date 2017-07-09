|
Максим Скавыш: «За Беларусь Милевский в четвертьфинале ЧМ сыграть бы не смог. Так что не нам его судить»
10.07.2017 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий
– Он сыграл в четвертьфинале чемпионата мира. За Беларусь он сыграть бы в нем не смог. Так что не нам его судить, – сказал Скавыш в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь-1».
Напомним, Милевский сыграл в 1/4 финала ЧМ-2006 в составе сборной Украины, в 1/8 финала
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Максим Скавыш: «За Беларусь Милевский в четвертьфинале ЧМ сыграть бы не смог. Так что не нам его судить»
Нападающий «Торпедо-БелАЗ» Максим Скавыш поделился отношением к смене Артемом Милевским белорусского гражданства на украинское.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии