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Рындюк получил два года исправительных работ за дачу взятки в 100 евро

10.07.2017 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В столице завершился суд по делу бывшего главного тренера «Сморгони» Николая Рындюка. Специалист, которому грозило до пяти лет лишения свободы, получил наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 25 процентов заработной платы в пользу государства.

Напомним, «дело Рындюка» получило ход 30 января по следам другого громкого процесса в белорусском футболе — дела бывшего главы судейства и инспектирования БФФ Андрея Жукова, который в январе был осужден на 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Рындюку инкриминировалась ч.1 ст.431 УК РБ («дача взятки») — согласно материалам «дела Жукова», будучи главным тренером «Сморгони», он передал Жукову 100 евро, чтобы тот назначил «правильного» судью на прошлогодний матч с «Оршей» в рамках первой лиги. В тот же день бывшего арбитра задержали, а Рындюк проходил по делу в качестве одного из свидетелей. Однако, в отличие от остальных, судебного преследования не избежал, так как сотрудничать начал не добровольно, а после задержания.

Суд не усмотрел в действиях Рындюка корыстных мотивов, а потому не стал прибегать к лишению свободы. Обвиняемый не стал обжаловать приговор, и он уже вступил в законную силу.

Отметим, что завершение разбирательства по «дело Рындюка» дает возможность БФФ рассмотреть его в стенах Дома футбола, но уже сугубо по футбольным законам.

 
 
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В столице завершился суд по делу бывшего главного тренера «Сморгони» Николая Рындюка.

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