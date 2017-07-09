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Бои Аманды Нуньес больше не будут главными в UFC – все из-за отмены боя с Шевченко

10.07.2017 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что бои чемпионки UFC в легчайшем весе Аманды Нуньес больше не будут ставиться как главное событие вечера.

В минувшие выходные Аманда менее чем за сутки отказалась от боя против Валентины Шевченко, который был главным событием турнира UFC 213. Нуньес мотивировала свое решение проблемами со здоровьем, но, по словам Уайта, врачи разрешили ей драться.

«Я думаю, что это на 90% психология и, может быть, на 10% – физиология. Возможно, она неважно себя чувствовала. Я думаю, что многие бойцы временами чувствуют себя неважно, у нас были ребята, которые реально были больны. Подобные ситуации постоянно возникают.

Но не думаю, что когда-нибудь имел дело именно с такой ситуацией. Физически она была готова проводить бой [но не вышла]. Я не хочу, чтобы ее бои были главным событием вечера», – сказал Уайт.

Пока Уайт рассчитывает, что бой Шевченко – Нуньес состоится 9 сентября на турнире UFC 215, который пройдет в Эдмонтоне (Альберта, Канада).

 
 
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Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что бои чемпионки UFC в легчайшем весе Аманды Нуньес больше не будут ставиться как главное событие вечера.

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