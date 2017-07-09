ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игорь Криушенко: «Кирилл Кириленко станет «россиянином»? Каждый имеет право выбирать гражданство»

10.07.2017 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал возможное принятие 18-летним полузащитником Кириллом Капленко российского гражданства.

– Каждый человек имеет право на личную жизнь и самостоятельное принятие подобных решений. У каждого есть право выбирать гражданство, в том числе спортивное, – сказал Криушенко в эфире «Арены» на «Беларусь-1».

18-летний белорусский футболист Кирилл Капленко примет российской гражданство

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал возможное принятие 18-летним полузащитником Кириллом Капленко российского гражданства.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Максим Скавыш: «За Беларусь Милевский в четвертьфинале ЧМ сыграть бы не смог. Так что не нам его судить»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика