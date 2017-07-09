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Игорь Криушенко: «Кирилл Кириленко станет «россиянином»? Каждый имеет право выбирать гражданство»
10.07.2017 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал
– Каждый человек имеет право на личную жизнь и самостоятельное принятие подобных решений. У каждого есть право выбирать гражданство, в том числе спортивное, – сказал Криушенко в эфире «Арены» на «Беларусь-1».
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал возможное принятие 18-летним полузащитником Кириллом Капленко российского гражданства.
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