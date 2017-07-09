Игорь Криушенко: «Кирилл Кириленко станет «россиянином»? Каждый имеет право выбирать гражданство»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал возможное принятие 18-летним полузащитником Кириллом Капленко российского гражданства.

– Каждый человек имеет право на личную жизнь и самостоятельное принятие подобных решений. У каждого есть право выбирать гражданство, в том числе спортивное, – сказал Криушенко в эфире «Арены» на «Беларусь-1».

18-летний белорусский футболист Кирилл Капленко примет российской гражданство