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Евгений Лисовец: «В перерыве игры со Словенией на ЧМ-2017 Рачковский и правда разнес о стену кулер с водой»

10.07.2017 19:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник Евгений Лисовец в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову рассказал, как проходил поединок национальной команды против сборной Словении на чемпионате мира-2017.

- Перед Парижем-2017 ты в одном из интервью сказал интересную фразу: «Мы знаем, что нас ждет». Предчувствовал второй кряду валидольный «мир»?

– Не нужно искать двойное дно. Мы действительно просто представляли, что нас ожидает. А вот как справимся — другой вопрос.

- Справились не очень...

– Как посмотреть. Без вариантов слили только канадцам. Ну и со швейцарцами, согласен, не блеснули. А возьми игру с чехами: засчитай в начале матча судьи шайбу старшего Костицына — игра была бы совсем другой. И это я не думаю, а знаю.

- Слышал, в первом перерыве игры со словенцами Игорь Рачковский разнес в раздевалке о стену кулер с водой — это правда?

– Правда. Как и то, что он сделал то же самое и во втором перерыве. И это была не истерика — шеф пытался нас завести. И, несложно отследить по результату, у него получилось. Он, кстати, и в перерыве следующего матча с норвежцами заходил: «Хлопцы, еще что-нибудь надо бросить?» — «Надо!». Уже не помню, что из обстановки пало очередной жертвой. Меня вот на голы прорвало, когда-то же должно было. А то даже на «челленджах» впервые во взрослой сборной отличился только этой весной — в апреле в Жлобине забросил немцам, – сказал Лисовец.

 

Сергей Гончаров: «В перерыве матча со Словенией Рачковский вошел в раздевалку, взял огромный бак с водой и бросил его через все помещение»

 
 
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Защитник Евгений Лисовец в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову рассказал, как проходил поединок национальной команды против сборной...

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