Андрей Зыгмантович: «Принятие Капленко российского гражданства? Для меня главное, чтобы человек рос в спортивном плане»

Экс-тренер сборной Беларуси Андрей Зыгмантович прокомментировал скорое принятие Кириллом Капленко российского гражданства.

– Должно быть чувство какого-то патриотизма. Но сейчас все изменилось настолько, что все непредсказуемо. Не думаю, что есть какие-то глобальные причины. Просто люди, уезжая за рубеж, хотят расти как футболисты. Для этого уезжают в сильные клубы. Для меня главное, чтобы человек рос в спортивном плане, – сказал Зыгмантович в эфире «Арены» на «Беларусь 1».

Игорь Криушенко: «Кирилл Капленко станет «россиянином»? Каждый имеет право выбирать гражданство»

18-летний белорусский футболист Кирилл Капленко примет российской гражданство