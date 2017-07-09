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Андрей Зыгмантович: «Принятие Капленко российского гражданства? Для меня главное, чтобы человек рос в спортивном плане»
10.07.2017 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-тренер сборной Беларуси Андрей Зыгмантович прокомментировал скорое принятие Кириллом Капленко российского гражданства.
– Должно быть чувство какого-то патриотизма. Но сейчас все изменилось настолько, что все непредсказуемо. Не думаю, что есть какие-то глобальные причины. Просто люди, уезжая за рубеж, хотят расти как футболисты. Для этого уезжают в сильные клубы. Для меня главное, чтобы человек рос в спортивном плане, – сказал Зыгмантович в эфире «Арены» на «Беларусь 1».
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Андрей Зыгмантович: «Принятие Капленко российского гражданства? Для меня главное, чтобы человек рос в спортивном плане»
Экс-тренер сборной Беларуси Андрей Зыгмантович прокомментировал скорое принятие Кириллом Капленко российского гражданства.
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