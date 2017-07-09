Дмитрий Рекиш: «Расстроился, что Милевский перешел в брестское «Динамо», а не «Торпедо-БелАЗ». Хотел бы поиграть с ним»

Защитник «Торпедо-БелАЗ» Дмитрий Рекиш поделился отношением к переходу белорусско-украинского форварда Артема Милевского в брестское «Динамо».

– Если честно, я даже немного расстроился, что он перешел в брестское «Динамо», а не «Торпедо-БелАЗ». Хотел бы поиграть с ним в одной команде, потому что он мне очень симпатичен. Считаю, что для белорусского футбола переход Милевского – это интересно.

Отношение к натурализации? Я категорически против. Был пример Брессана. Я не сторонник того, чтобы натурализовали людей, которые потом проведут только один матч. Надо выращивать своих футболистов, у нас они есть. Все условия созданы, а сборная пошла на омоложение, – сказал Рекиш в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь-5».