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Дмитрий Рекиш: «Расстроился, что Милевский перешел в брестское «Динамо», а не «Торпедо-БелАЗ». Хотел бы поиграть с ним»

10.07.2017 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Торпедо-БелАЗ» Дмитрий Рекиш поделился отношением к переходу белорусско-украинского форварда Артема Милевского в брестское «Динамо».

– Если честно, я даже немного расстроился, что он перешел в брестское «Динамо», а не «Торпедо-БелАЗ». Хотел бы поиграть с ним в одной команде, потому что он мне очень симпатичен. Считаю, что для белорусского футбола переход Милевского – это интересно.

Отношение к натурализации? Я категорически против. Был пример Брессана. Я не сторонник того, чтобы натурализовали людей, которые потом проведут только один матч. Надо выращивать своих футболистов, у нас они есть. Все условия созданы, а сборная пошла на омоложение, – сказал Рекиш в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь-5».

 
 
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Защитник «Торпедо-БелАЗ» Дмитрий Рекиш поделился отношением к переходу белорусско-украинского форварда Артема Милевского в брестское «Динамо».

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